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أحمد جودة - القاهرة - ”Now لعبه العراق اليوم مباشر HD” البث المباشر لمباراة العراق وعمان اليوم يلا شوت تويتر OnLiNe في التصفيات.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب العراق ومنتخب عمان ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. تُعد المباراة حاسمة ومصيرية لكلا المنتخبين، حيث يسعى منتخب العراق لتعزيز موقعه في المجموعة الثانية وضمان فرصة التأهل، بينما يطمح منتخب عمان إلى تحسين مركزه وتحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره. تابعوا تفاصيل الحدث عبر ”Now لعبه العراق اليوم مباشر HD” البث المباشر لمباراة العراق وعمان اليوم يلا شوت تويتر OnLiNe في التصفيات.

موعد مباراة العراق وعمان اليوم

تُقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، على أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط. إليكم توقيت المباراة حسب الدول:

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والعراق.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

لا تفوتوا متابعة اللقاء عبر ”Now لعبه العراق اليوم مباشر HD” البث المباشر لمباراة العراق وعمان اليوم يلا شوت تويتر OnLiNe في التصفيات.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان اليوم

تم الإعلان عن القنوات الناقلة للمباراة المنتظرة، حيث يمكنكم مشاهدة ”Now لعبه العراق اليوم مباشر HD” البث المباشر لمباراة العراق وعمان اليوم يلا شوت تويتر OnLiNe في التصفيات على القنوات التالية:

قنوات beIN Sports: ومنها قناة beIN Sports HD التي تقدم تغطية متميزة للمباراة.

قناة الكأس HD6: القناة القطرية الشهيرة ببث المباريات الآسيوية بجودة عالية.

تشكيلة منتخب العراق المتوقعة في لعبة اليوم

يدخل منتخب العراق المباراة بتشكيلة قوية تهدف إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث:

حراسة المرمى: أحمد باسل.

خط الدفاع: مصطفى سعدون، مناف يونس، ريبين سولاكا، ميرشاس دوسكي.

خط الوسط: أمير العماري، سعد عبد الأمير، يوسف أيمن.

خط الهجوم: علي جاسم، أيمن حسين، إبراهيم بايش.

تابعوا أداء اللاعبين عبر ”Now لعبه العراق اليوم مباشر HD” البث المباشر لمباراة العراق وعمان اليوم يلا شوت تويتر OnLiNe في التصفيات.

تشكيلة منتخب عمان أمام العراق في لعبة اليوم

يدخل منتخب عمان المباراة بتشكيلة متوازنة تسعى لتحقيق الانتصار أمام الجماهير:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

خط الدفاع: علي البوسعيدي، محمد المسلمي، أحمد الخميسي، عبدالعزيز الشموسي.

خط الوسط: عبد الرحمن المشيفري، أرشد العلوي، حارب السعدي، جميل اليحمدي.

خط الهجوم: محسن الغساني، ناصر الرواحي.

معلق مباراة العراق وعمان اليوم

المباراة ستكون بتعليق المعلق الإماراتي المتميز علي سعيد الكعبي عبر قناة beIN Sports. تابعوا التعليق الحماسي والمميز عبر ”Now لعبه العراق اليوم مباشر HD” البث المباشر لمباراة العراق وعمان اليوم يلا شوت تويتر OnLiNe في التصفيات.

أهمية مباراة العراق وعمان اليوم

تمثل المباراة فرصة كبيرة لكلا المنتخبين:

منتخب العراق: يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط ويطمح للفوز لتعزيز فرصته في التأهل.

منتخب عمان: يحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط ويسعى للفوز لإحياء آماله في المنافسة.

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رابط بث مباشر لعبة العراق اليوم

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