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أحمد جودة - القاهرة - مباراة منتخب قطر والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

موعد مباراة منتخب قطر والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025.. تشهد الساحة الكروية العربية ليلة حافلة بالأحداث، حيث يستضيف ملعب آل نهيان في أبو ظبي مواجهة تاريخية تجمع بين المنتخبين الإماراتي والقطري في إطار تصفيات كأس العالم 2026.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأمارات وقطر من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة منتخب قطر والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مباراة الإمارات وقطر في تصفيات كأس العالم 2026

تكتسب هذه المباراة أهمية بالغة لكلا المنتخبين، فكلاهما يسعى جاهدًا لحصد نقاط المباراة الثلاثة، حيث يتنافسان على صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور التالي من التصفيات. فمن جهة، يسعى المنتخب الإماراتي إلى تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، ومن جهة أخرى، يأمل المنتخب القطري في تحقيق مفاجأة وإحراج المضيفين.

تحمل المباراة في طياتها تاريخًا من المواجهات القوية والندية بين المنتخبين، حيث سبق لهما أن خاضتا العديد من المباريات الحماسية. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا من كلا الفريقين، فكلاهما يمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين والمدربين الطموحين.

موعد مباراة قطر والإمارات في تصفيات كأس العالم 2025

يشهد ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي مواجهة نارية تجمع بين المنتخبين الإماراتي والقطري في إطار تصفيات كأس العالم 2026 وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والسادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

المواعيد الرسمية التالية:

السادسة مساءًا حسب توقيت مصر وفلسطين.

السابعة مساءًا حسب توقيت السعودية وقطر.

الثامنة مساءًا حسب توقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات في تصفيات كأس العالم 2025

ستبث قناة beIN SPORTS HD وقناة أبوظبي الرياضية وقناة الكأس مباراة الإمارات وقطر مباشرة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات. ويمكن للمشتركين في باقات بي إن سبورتس وأبوظبي الرياضية والمشتركين في باقات الكأس الاستمتاع بتغطية شاملة للمباراة، والتي تشمل تحليلات قبل وبعد المباراة. كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق TOD أو أي منصة بث مباشر أخرى تمتلك حقوق بث المباراة.

تشكيل قطر المتوقع أمام الإمارات

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: عبدالكريم حسن – طارق سلمان – بسام الراوي – بوعلام خوخي.

خط الوسط: يوسف عبدالرازق – عبدالعزيز حاتم – أحمد فتحي.

خط الهجوم: أكرم عفيف – المعز علي – إدميسلون جونيور.

ترتيب مجموعة الإمارات وقطر في تصفيات المونديال

ويتربع منتخب إيران على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم حتى الآن برصيد 13 نقطة.

بينما يأتي منتخب أوزبسكتان في المركز الثاني بقائمة ترتيب هذه المجموعة برصيد عشرة نقاط.

بالمقابل يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن منتخب قطر صاحب المركز الثالث.

أخيرا يأتي منتخب قرجيزستان في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتزيل منتخب كوريا الشمالية قائمة الترتيب برصيد نقطتين.