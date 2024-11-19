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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت Egypt دون تقطيع.. مشاهدة بث مباشر منتخب مصر وبوتسوانا تويتر اليوم.. يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراة مهمة أمام نظيره منتخب بوتسوانا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. ورغم ضمان الفراعنة التأهل رسميًا إلى النهائيات، إلا أن المباراة تمثل فرصة مهمة لتأكيد الصدارة والاستعداد الجيد للبطولة. يمكنكم متابعة كافة التفاصيل عبر يلا شوت Egypt دون تقطيع.. مشاهدة بث مباشر منتخب مصر وبوتسوانا تويتر اليوم فى تصفيات كأس امم افريقيا 2025.

مشاهدة بث مباشر منتخب مصر وبوتسوانا تويتر اليوم

موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم

تُقام المباراة اليوم الثلاثاء، الموافق 19 نوفمبر 2024، على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة. تأتي هذه المباراة لتُختتم بها التصفيات، حيث يسعى منتخب مصر لاستكمال مشواره المميز.

توقيت المباراة حسب الدول:

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر، السودان، وليبيا.

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، قطر، والكويت.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا

يتم بث المباراة مباشرة عبر مجموعة من القنوات التي توفر تغطية متميزة للمشاهدين. أبرز هذه القنوات:

قناة بي إن سبورتس HD 2: القناة الحصرية لتغطية التصفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تعليق المعلق المتميز علي محمد علي. شبكة أون تايم سبورتس الأرضية: تنقل المباراة مجانًا داخل مصر عبر البث الأرضي، مما يجعلها الخيار المثالي للمشجعين المصريين.

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ترتيب منتخب مصر في المجموعة

يدخل منتخب مصر اللقاء وهو يحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 13 نقطة، بعد تعادله الأخير أمام كاب فيردي بنتيجة (1-1). يتميز المنتخب المصري بسجله الخالي من الهزائم طوال مشوار التصفيات. في المقابل، يحتل منتخب بوتسوانا مركزًا متأخرًا في ترتيب المجموعة، بعد خروجه رسميًا من سباق التأهل.

هذه المباراة فرصة لتعزيز صدارة المجموعة، ويمكنكم متابعتها عبر يلا شوت Egypt دون تقطيع.. مشاهدة بث مباشر منتخب مصر وبوتسوانا تويتر اليوم فى تصفيات كأس امم افريقيا 2025.

تشكيلة منتخب مصر المتوقعة اليوم

من المتوقع أن يمنح المدير الفني حسام حسن الفرصة لبعض الوجوه الجديدة، مع الحفاظ على التوازن في الأداء لتحقيق نتيجة إيجابية.

التشكيلة المتوقعة:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبدالمجيد، أحمد رمضان بيكهام، محمد حمدي شرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمر مرموش، ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، مصطفى فتحي.

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أهمية مباراة مصر وبوتسوانا

على الرغم من ضمان المنتخب المصري التأهل إلى كأس أمم إفريقيا، إلا أن المباراة لها أهمية كبرى:

تأكيد الصدارة: تعزيز موقع المنتخب في صدارة المجموعة وإنهاء التصفيات دون هزيمة. فرصة للاعبين الجدد: اختبار بعض اللاعبين الشباب والوجوه الجديدة في مباراة تنافسية. تعزيز الروح الجماعية: الحفاظ على الزخم الإيجابي استعدادًا للنهائيات.

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