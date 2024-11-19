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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر العراق وعمان الآن.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان في تصفيات كأس العالم 2026.. تترقب الجماهير العراقية والعمانية مباراة اليوم بين منتخبي العراق وعمان في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. تعد المباراة واحدة من أهم مواجهات المجموعة الثانية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط لتعزيز فرص التأهل. يمكنكم متابعة بث مباشر العراق وعمان الآن عبر القنوات الناقلة الرسمية والاستمتاع بتغطية حصرية.

موعد مباراة العراق وعمان اليوم في بث مباشر

ومن المقرر أن تُقام المباراة اليوم الثلاثاء، الموافق 19 نوفمبر 2024، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.

التوقيتات حسب الدول:

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والأردن وفلسطين.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت العراق والسعودية وقطر.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ويمكنكم مشاهدة اللقاء عبر بث مباشر العراق وعمان الآن لمتابعة الأجواء الحماسية واللقطات الحصرية.

بث مباشر العراق وعمان الآن.. مشاهدة مباراة العراق ضد عمان

القنوات الناقلة لبث مباشر العراق وعمان اليوم

بي إن سبورت: القناة الحصرية لبث مباريات التصفيات الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قناة الكأس القطرية: ستقدم بثًا مباشرًا بجودة عالية للجماهير العربية.

لا تفوتوا فرصة متابعة المباراة عبر بث مباشر العراق وعمان الآن على هذه القنوات المتميزة.

تشكيلة منتخب العراق أمام عمان في بث مباشر اليوم

حراسة المرمى: أحمد باسل.

خط الدفاع: مصطفى سعدون، مناف يونس، ريبين سولاكا، ميرشاس دوسكي.

خط الوسط: أمير العماري، سعد عبد الأمير، يوسف أيمن.

خط الهجوم: علي جاسم، أيمن حسين، إبراهيم بايش.

تشكيلة منتخب عمان المتوقعة ضد العراق

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

خط الدفاع: عبد العزيز خلفان، أحمد الخميسي، محمد المسلمي، أحمد الكعبي.

خط الوسط: جميل اليحمدي، حارب السعدي، عبد الله فواز، عبد الرحمن المشيرفي.

خط الهجوم: محسن الغساني، ناصر الرواحي.

استعدوا لمتابعة الأسماء الكبيرة وهي تقدم كل ما لديها في الملعب عبر بث مباشر العراق وعمان الآن

أهمية مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026

يدخل منتخب العراق المباراة محتلًا المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بعد تعادل مخيب مع الأردن. في المقابل، يحتل منتخب عمان المركز الرابع برصيد 6 نقاط، عقب فوز مهم على فلسطين. المباراة تمثل فرصة ذهبية لكلا الفريقين لتعزيز موقفيهما في التصفيات. تابعوا كافة التفاصيل عبر بث مباشر العراق وعمان الآن.

رابط بث مباشر العراق وعمان الآن

لمشاهدة المباراة بجودة عالية ودون تقطيع، يمكنكم زيارة المنصات الرياضية الرسمية أو البحث عن بث مباشر العراق وعمان الآن عبر القنوات الناقلة أو مواقع البث المباشر الشهيرة، وتأكدوا من ضبط الترددات ومواكبة الحدث مباشرة، ولا تفوتوا الفرصة واستمتعوا بمشاهدة بث مباشر العراق وعمان الآن لمعرفة من سيحسم هذا اللقاء المهم في رحلة التأهل إلى مونديال 2026.