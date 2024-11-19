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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت Egypt بث مباشر الآن.. مشاهدة ماتش مصر ضد بوتسوانا دون تقطيع.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره بوتسوانا في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025. المباراة تعد اختبارًا مهمًا للفراعنة، الذين يسعون لتحقيق الفوز وتعزيز صدارتهم في المجموعة. يمكن متابعة اللقاء عبر يلا شوت Egypt بث مباشر الآن.. مشاهدة ماتش مصر ضد بوتسوانا دون تقطيع.

هل قناة أون تايم سبورت هتذيع ماتش مصر ضد بوتسوانا؟

نعم، أعلنت قناة أون تايم سبورت عن إذاعتها للمباراة عبر البث الأرضي داخل مصر، مما يتيح للجماهير متابعة يلا شوت Egypt بث مباشر الآن.. مشاهدة ماتش مصر ضد بوتسوانا دون تقطيع مجانًا. كما يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة beIN Sports HD المشفرة، التي تمتلك حقوق البث الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة أون تايم سبورت 2024

على النايل سات:

التردد: 12245

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

على العرب سات:

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ويمكنكم متابعة يلا شوت Egypt بث مباشر الآن.. مشاهدة ماتش مصر ضد بوتسوانا دون تقطيع بسهولة عبر هذه الترددات.

موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا اليوم

الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة منتخب مصر ضد بوتسوانا اليوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد ربيعة، محمد حمدي.

خط الوسط: محمود صابر، ناصر ماهر، مروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد، مصطفى فتحي.

كيفية مشاهدة المباراة عبر يلا شوت Egypt بث مباشر الآن

يمكنكم متابعة المباراة من خلال منصات يلا شوت Egypt بث مباشر الآن.. مشاهدة ماتش مصر ضد بوتسوانا دون تقطيع التي تقدم بثًا مجانيًا بجودة عالية، مما يضمن مشاهدة ممتعة دون تقطيع.

أهمية مباراة مصر ضد بوتسوانا في التصفيات

هذه المباراة تمثل خطوة إضافية نحو التأهل الرسمي للبطولة القارية، حيث يسعى الفراعنة بقيادة الجهاز الفني إلى تحقيق نتيجة إيجابية وضمان الصدارة. متابعة المباراة عبر يلا شوت Egypt بث مباشر الآن.. مشاهدة ماتش مصر ضد بوتسوانا دون تقطيع تمنح الجماهير فرصة الاستمتاع بالتغطية الكاملة للأحداث.

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