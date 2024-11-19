"Saudi vs Indonesia" القنوات الناقلة لمباراة السعودية واندونيسيا اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024

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رياض - احمد صلاح - لقد ازداد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية واندونيسيا اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتطلع المنتخب السعودي لتحقيق فوز جديد لتعويض التعادلات الأخيرة التي افقدته الكثير من النقاط، وفي المقابل يأتي منتخب اندونيسيا متسلحا بعاملي الأرض والجمهور لتحسين وضعه ورد اعتباره خاصة وأنه يلعب على ارضه

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واندونيسيا اليوم

هناك الكثير من الأشخاص يبحثوا عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية واندونيسيا اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 عبر محركات البحث الرائجة، حيث يستعد لاعبي المنتخب السعودي خلال الساعات القادمة لخوض مباراة هامة ومصيرية عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره المنتخب الاندونيسي خلال اللقاء المقبل لهما في إطار مواجهات الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وسوف تستمر قنوات بين سبورت القطرية في التغطية الحصرية لجميع مباريات تصفيات اسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، إذ أنه من المقرر أن تذاع مباراة إندونيسيا والسعودية عبر قناة beIN Sports 1 المشفرة،

ويكون ترددها كما الاتى:

تردد قناة beIN Sports 1 علي القمر الصناعي النايل سات

التردد: 11013

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD.

تردد قناة bein sports 1 hd علي القمر الصناعي العرب سات

التردد: 11566

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD.

تشكيل السعودية المتوقع امام اندونيسيا

اليكم من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري المتنوع جريدة مانشيت تشكيل السعودية المتوقع امام اندونيسيا اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

كما الاتى من خلال السطور القادمة: