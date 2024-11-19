نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت في تشكيل منتخب السعودية لمواجهة إندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، التشكيلة الرسمية للصقور الأخضر استعدادا لمواجهة إندونيسيا، ضمن فعاليات الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

البريكان يقود تشكيل السعودية أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم

وتنطلق صافرة المواجهة في تمام الساعة الثانية بتوقيت مصر وفلسطين، والثالثة بتوقيت السعودية وقطر، على أرضية ملعب جيلورا يونج كارنو معقل جارودا.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: أحمد علي الكسار.

▪︎خط الدفاع: علي البليهي - حسان تمبكتي - سعزد عبدالحميد - ياسر الشهراني.

▪︎خط الوسط: فيصل الغامدي - محمد كانو - ناصر الدوسري.

▪︎خط الهجوم: مروان الصحفي - محمد القحطاني - فراس البريكان.

ويحتل منتخب السعودية الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني منتخب أستراليا، بينما يتذيل منتخب إندونيسيا الجدول برصيد 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمواجهة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا على قناة bein sports HD5.

وتذاع المواجهة عبر شبكة قنوات الكأس القطرية المشفرة، وبالتحديد على قناة alkass HD 5.

بينما يالإمكان مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت عن طريق تطبيق تود [Tod] الناقل الحصري لبث مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

