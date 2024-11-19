نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأردن والكويت اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب الكويت الأول لكرة القدم مواجهة صعبة أمام نظيره المنتخب الأردني؛ مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.



موعد مباراة الكويت ضد الأردن في تصفيات كأس العالم



ومن المقرر أن تقام مباراة الأردن والكويت، مساء اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 9:15 بتوقيت مكة المكرمة، على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.



ويقع منتخب الأردن في المركز الثاني من المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، برصيد 8 نقاط، بينما يحتل منتخب الكويت المركز الخامس برصيد 3 نقاط.



القنوات الناقلة لمباراة الكويت ضد الأردن في تصفيات كأس العالم



والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات كأس العالم، وسيتم بث مباراة الأردن ضد الكويت عبر قناة beIN Sports 1HD

