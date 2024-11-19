انت الأن تتابع خبر التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام إندونيسيا في تصفيات مباربات كأس العالم 2026 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في هذه الأثناء يستعد المنتخب السعودي لدخول المباراة الحاسمة ضد المنتخب الإندونيسي في تصفيات قارة آسيا لكأس العالم 2026، وذلك بعد التعادل الذي حققت الفريق مع المنتخب الأسترالي، وكل مايسعى إليه الفريق الأخضر في هذه الفترة هو تحقيق الفوز الذي سيزيد من فرصة تأهله، بينما يسعى المنتخب الإندونيسي إلى تحقيق نتيجة مرضية لجماهيره وحتى يتحسن موقفه في مجموعته، وفي تقرير اليوم نتعرف على التشكيل المتوقع لفريق السعودية وموعد المباراة.

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

إن جميع الجماهير العربية يترقبون الموعد المنتظر للمباراة الحاسمة بين السعودية وإندونيسيا في تصفيات التأهل لكأس العالم 2026، حيث من المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، وسوف تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة وقطر والأردن، على أن تبدأ بتوقيت القاهرة الساعة الثانية عصرًا، والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي أمام إندونيسيا

يرغب العديد من محبي كرة القدم في كل مكان في العالم في معرفة التشكيل الذي سيدخل فيه منتخب السعودية مباراته أمام منتخب إندونيسيا

ومن المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب كالآتي:

في حراسة المرمى: مارتين باريس.

في خط الهجوم: مروان الصحفي، فراس البريكان، صالح الشهري.

في الوسط: مصعب الجوير، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي.

في خط الدفاع: حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، سعود عبد الحميد، علي البليهي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإندونيسيا