انت الأن تتابع خبر موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 وهذه هي القنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن المنتخب السعودي يحل ضيفًا على أراضي الفريق الإندونيسي في الموعد المرتقب اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، حيث تعتبر هذه الجولة هي السادسة ضمن مباريات الدور الثالث في تصفيات قارة آسيا لكأس العالم 2026، ومن المقرر أن تقام المباراة على أرض ملعب جيلورا بونج كارنو، ومن مصادر موثوقة قالت أن المنتخب السعودي بكامل ثقته الآن والروح المعنوية عالية وخاصة بعد نتيجة آخر مباراة كانت مع استراليا على أرض استاد ملبورن التي انتهت بالتعادل، ويذكر أن أداء الفريق بدأ بالتحسن بعد عزل روبرتو مانشيني وتعيين هيرفي رينارد مدرب جديد للمنتخب.

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

جدير بالذكر أن الفريق السعودي محتل للمركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة ورصيده هو 5 نقاط، ويسعى الفريق الآن إلى الفوز على الفريق الإندونيسي صاحب آخر مركز وذلك بعد التعادل الذي حققه الفريق في مباراة الذهاب

من المفترض أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين كل من منتخب السعودية وإندونيسيا يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عصرًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإندونيسيا

إن جميع محبي كرة القدم في كل مكان في العالم ينتظرون موعد بداية مباريات كأس العالم 2026، ويتابعون بشدة التصفيات التي تتم الآن بين الفرق في جميع البلاد المشاركة، ويرغب كثير من المشجعين في معرفة القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الإندونيسي،

وهذه القنوات هي: