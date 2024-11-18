نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم دياز يقود هجوم منتخب المغرب ضد ليسوتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، بالإعلان عن تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره ليسوتو، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وتنطلق صافرة حكم بداية المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن اللقاء ملعب «استاد الشرف في وجدة»، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 3.



تشكيل منتخب المغرب ضد ليسوتو كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين يونو.

خط الدفاع: نايف أكرد – جمال حركاس – نصير مزراوي – آدم أزنو.

خط الوسط: سفيان مرابط – إلياس بن صغير – عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: سفيان رحيمي – عبدالصمد الزلزولي – إبراهيم دياز.