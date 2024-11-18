نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس: قائمة أبو ريدة للجبلاية هزيمة لنجوم كرة القدم واستهانة بهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، إن الخبرات الخاصة بالمرشحين لاتحاد الكرة تشعرني بالخوف، لديهم خبرات إدارية لكن ليس لديهم خبرات فنية.

وأضاف أيمن يونس، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن قائمة هاني أبو ريدة المرشحة تؤكد أننا في حالة هزيمة لكل لاعبي كرة القدم، وهي استهانة بهم.

وتابع عضو اتحاد الكرة الأسبق: مشكلات كرة القدم التي نعاني منها بسبب وجود البعض الذي لا يعلم مشكلات كرة القدم مثل مشكلة دوري الشركات، والحكام تعرضوا للمهانة وهل سيستطيعوا حل مشكلاتهم؟.

وواصل أيمن يونس: جميع الأسماء محترمة برئاسة هاني أبو ريدة، لكن أين نجوم الكرة، ولائحة 2005 وقت التحول من عصام عبد المنعم إلى سمير زاهر، اعترضت وقتها على تغيير اللائحة لدخول غير ممارسين كرة القدم في المجلس.

وأكمل يونس: لا نقلل من الأسماء الموجودة، لكن يصعب علينا عدم وجود أي من نجوم الكرة، رغم وجود نجوم مميزين ولديهم خبرات إدارية وقادرين على صياغة اللوائح والتعامل مع مختلف المشكلات.

واختتم أيمن يونس: في النهاية أتمنى التوفيق لهم، وأن يتعلموا كل الأمور، وحال استقطاب لجنة فنية فهو اعتراف بعدم معرفتهم بالأمور، وكان من الممكن أن يكون المجلس من الفنيين ومعهم لجنة من رجال الأعمال.