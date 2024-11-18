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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ليغانيس لمواجهة نظيره ريال مدريد يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإسباني.

ليغانيس يتخذ قرارًا بشأن التدريبات قبل مواجهة ريال مدريد

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية عن اتخاذ ليغانيس أثناء التحضيرات للمباراة، قرارًا بإجراء التمارين خلف أبواب مغلقة أمام الإعلام والجماهير لتجنب خروج أي معلومات عن الفريق قبل هذه المواجهة الهامة.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني في جدول الليغا برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد ليغانيس في المرتبة الرابعة عشر برصيد 14 نقطة.

