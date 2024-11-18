نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات تعاقد ريال مدريد مع ألفونسو ديفيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مفاوضات نادي ريال مدريد الإسباني، لحسم صفقة التعاقد مع الدولي الكندي ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فأن ريال مدريد اقترب كثيرًا من حسم التعاقد مع ألفونسو ديفيز، حيث أبلغ النادي الملكي، نضال هوسيه وكيل أعمال اللاعب الكندي بالمبالغ المتوقعة لإغلاق الصفقة.

وشددت الصحيفة الإسبانية، بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرفض الدخول في مزايدات لحسم صفقة ديفيز، خاصة مع وجود الفرلانسي فيرلاند ميندي الذي يشغل مركز الظهير الأيسر في الفريق الملكي.

وأشارت الصحيفة بأن في حال وجود مزايدات حول صفقة ألفونسو ديفيز، فأن ريال مدريد سيعيد تقييم أولوياته، حيث سيتجه لتعزيز مراكز أخري تحتاج للتدعيم بشكل أكبر كقلب الدفاع والظهير الأيمن، وكذلك مركز خط الوسط بعد اعتزال توني كروس.

وتري إدارة النادي الملكي بأن تصريحات نضال هوسيه الأخيرة، ما هي إلا وسيلة للضغط من أدل رفع قيمة الصفقة ليس إلا، وهو ما لم يرضخ له ريال مدريد.

