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أحمد جودة - القاهرة -

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، على صعوبة المواجهة التي سيخوضها "الأخضر" غدًا الثلاثاء، أمام إندونيسيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مدرب "الأخضر": مواجهة إندونيسيا صعبة وتحتاج لأقصى جاهزية

وقال رينارد في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الإثنين للحديث عن المباراة، إنه باستثناء اليابان المبتعدة بالصدارة، فإن التنافسية بين الجميع في هذه المجموعة صعبة، الأمر الذي يحتم على المنتخب السعودي بأن يكون في كامل الجاهزية لتحقيق الفوز غدًا مع انطلاقة الدور الثاني من التصفيات.



وأضاف: "ما زالت المجموعة مفتوحة على كل الاحتمالات، متبقي 5 مباريات والفارق النقطي ليس ببعيد، نتذكر مباراة التعادل في جدة كانت فيها فرص كبيرة للمنتخب السعودي وتم إهدار ركلة جزاء ولكن لم يكن هناك فاعلية هجومية وأنت تحتاجها في مثل المباريات".

وأردف: "أرى الشغف للكرة الإندونيسية من خلال الحضور الكبير في المؤتمر الصحافي، أتمنى التوفيق لكم ولكن ليس غدًا".

وأشار رينار إلى أن المنتخب الإندونيسي قوي ومنظم ولديه سرعة في التحولات الهجومية كما يمثل خطورة في الكرات الثابتة، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء.

وعن عدم تسجيل المنتخب السعودي للأهداف في آخر 3 مباريات، قال رينار إنه سيتحدث فقط عن مباراة أستراليا التي قادها، لافتًا إلى أن اللاعبين في هذه المباراة أظهروا روحًا عالية وقدموا مباراة قوية، وسجلوا هدفًا تم إلغاؤه، لكنه لم ينكر ضرورة التطور هجوميًا وهو ما يثق في تحقيقه مع الوقت.

وردًا على سؤال حول حديث المدير الفني السابق لـ "الأخضر" روبرتو مانشيني، عن غياب مشاركة اللاعب السعودي في الدوري المحلي قال رينارد: "3 أعوام ونصف كنت مدربًا للمنتخب، وحتى بعد مغادرتي كنت متابعًا عن كثب والدوري تنافسي وسعيد بمشاهدة اللاعبين الذين دربتهم يشاركون بهذا الدوري، العودة ليست صعبة بالنسبة لي واللاعبين يعرفون ما نريد وأعرف اللاعبين جيدًا، والآن قصة جديدة وغدًا لدينا مباراة مهمة ونتطلع للفوز بها".

وعن جاهزية اللاعبين للمباراة قال إن مهند الشنقيطي غير جاهز بنسبة %100 للمشاركة ولا يريد المخاطرة به، فيما أكد الجاهزية التامة للاعب فيصل الغامدي، مشيرًا إلى أن خروجه قبل نهاية مباراة أستراليا الماضية كان بسبب الإرهاق.