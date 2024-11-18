تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا، المقررة غدًا الثلاثاء في تمام الخامسة مساءً ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، عن الاتفاق على أن يرتدي المنتخب المصري القميص الأحمر مع الشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما سيرتدي منتخب بوتسوانا القميص الأبيض والشورت الأزرق.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر ضد بوتسوانا

مثل منتخب مصر في الاجتماع مينا سامح، إداري الفريق، وعبد الله سيد، مدير المهمات.

ويختتم منتخب مصر اليوم تدريباته استعدادًا للمباراة، التي يدخلها بعد ضمان التأهل وصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة. ويسعى المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية، في ظل طموح منتخب بوتسوانا في التأهل، حيث يكفيه التعادل لضمان ذلك.