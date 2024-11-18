موعد مباراة نيجيريا ضد رواندا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب نيجيريا لمواجهة نظيره منتخب رواندا ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.



يدخل المنتخب النيجيري المباراة متصدرًا مجموعته برصيد 10 نقاط، بعد تحقيقه 3 انتصارات وتعادل وحيد، بينما يحتل منتخب رواندا المركز الثالث برصيد 5 نقاط.



يسعى النسور الخضراء لتأكيد تفوقهم وضمان التأهل الرسمي إلى البطولة، فيما يأمل منتخب رواندا في تحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آماله في المنافسة.



موعد مباراة نيجيريا ضد رواندا



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أهامدو بيلو في كادونا بنيجيريا.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد رواندا

تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.

