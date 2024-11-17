نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيزو يرفض العروض وينتظر جلسة الحسم مع الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك رفض العروض التي تلقاها خلال اليومين الماضيين.
زيزو يرفض العروض وينتظر جلسة الحسم
وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "زيزو ووالده رفضوا جميع العروض وتمسكوا بالزمالك".
وواصل: "زيزو ينتظر جلسة الحسم مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لاسدال الستار على ملف تجديد عقده".
واختتم: "وتلقي زيزو عروضا محلية وخارجية تخطت المليون ونصف دولار".