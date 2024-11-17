عاجل.. زيزو يرفض العروض وينتظر جلسة الحسم مع الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك رفض العروض التي تلقاها خلال اليومين الماضيين.

محمد يوسف

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