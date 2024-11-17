الرياضة

عاجل.. زيزو يرفض العروض وينتظر جلسة الحسم مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك رفض العروض التي تلقاها خلال اليومين الماضيين.

زيزو يرفض العروض وينتظر جلسة الحسم

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "زيزو  ووالده رفضوا جميع العروض وتمسكوا بالزمالك".

وواصل: "زيزو ينتظر جلسة الحسم مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لاسدال الستار على ملف تجديد عقده".

واختتم: "وتلقي زيزو عروضا محلية وخارجية تخطت المليون ونصف دولار".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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