نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام بين جوميز والإدارة بسبب ثلاثي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن صدام بين جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك وأدارة النادي بسبب ثلاثي الفريق سيف جعفر ومهاب ياسر ومحمد عاطف.

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن جوميز يرفض مشاركة الثلاثي في تدريبات الفريق لعدم الحاجة إليهم ويطالب الإدارة بتسويقهم خلال الإنتقالات المقبلة.. فيما ترى الإدارة ضرورة حصولهم على فرصة حقيقية قبل عرضهم للبيع أو الإعارة خلال يناير القادم.

وأضاف شبانة بأن جوميز رضخ لطلبات الإدارة على أن تكون الفترة الحالية هي الفرصة الأخيرة للاعبين قبل قرار الرحيل.

