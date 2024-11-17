نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد صلاح يوضح الفارق بين الدوري الإنجليزي والإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عن الفارق بين الدوري الإنجليزي والإيطالي والأقوى بينهما حسب تجاربه في الدوريين.

صلاح: الدوري الإنجليزي هو الأقوى عالميًا

قال صلاح في حديثه خلال ندوة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب: “هناك اختلافات فنية بين كل الدوريات التي لعبت بها”.

وتابع نجم روما وفيورنتينا السابق: "الدوري الإيطالي صعب تكتيكيًا، أما الإنجليزي قائم على السرعة والالتزامات".

وأضاف صلاح قائلًا: “بالنسبة لي الدوري الإنجليزى أفضل دوري في العالم حتى الآن”.

وعلق صلاح على المقارنة مع مواطنه عمر مرموش قائلًا: “إمكانياته رائعة ولاعب مهم لفريقه والمنتخب حاليًا، لكن أتمنى أن يبتعد عن فكرة المقارنات؛ لأنها ستضعه تحت ضغط طوال الوقت".