الرياضة

عاجل.. محمد صلاح يوضح الفارق بين الدوري الإنجليزي والإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد صلاح يوضح الفارق بين الدوري الإنجليزي والإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عن الفارق بين الدوري الإنجليزي والإيطالي والأقوى بينهما حسب تجاربه في الدوريين.

صلاح: الدوري الإنجليزي هو الأقوى عالميًا

قال صلاح في حديثه خلال ندوة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب: “هناك اختلافات فنية بين كل الدوريات التي لعبت بها”.

وتابع نجم روما وفيورنتينا السابق: "الدوري الإيطالي صعب تكتيكيًا، أما الإنجليزي قائم على السرعة والالتزامات".

وأضاف صلاح قائلًا: “بالنسبة لي الدوري الإنجليزى أفضل دوري في العالم حتى الآن”.

وعلق صلاح على المقارنة مع مواطنه عمر مرموش قائلًا: “إمكانياته رائعة ولاعب مهم لفريقه والمنتخب حاليًا، لكن أتمنى أن يبتعد عن فكرة المقارنات؛ لأنها ستضعه تحت ضغط طوال الوقت".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا