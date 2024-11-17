نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبأ سار لبرشلونة بشأن عودة توريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موعد عودة الإسباني فيران توريس نجم برشلونة الإسباني للمشاركة في المباريات مع النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.



ولفتت صحيفة آس الإسبانية أن فيران توريس البالغ من العمر 24 عامًا كان قد تعرض للإصابة وتم استبداله في الشوط الأول من مواجهة البرسا أمام ديبورتيفو ألافيس يوم 6 أكتوبر الماضي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فيران توريس لا يزال في طور التعافي من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه إلا أنه سيحتاج إلى بضعة أيام أخرى من أجل التعافي بشكل كامل.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المتوقع أن يعود توريس للمشاركة مع برشلونة في مباراة بريست الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا أو لاس بالماس في الدوري الإسباني.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن توريس لن يكون متاحًا للمشاركة مع برشلونة في مواجهة سيلتا فيجو مساء يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فيران توريس شارك في 10 مباريات مع برشلونة في جميع البطولات منذ بداية الموسم الحالي، حيث سجل هدف واحد وصنع هدفين آخرين.

