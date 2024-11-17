نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وي يهزم المنصورة بثلاثية في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وي بقيادة المدير الفني عمرو أنور، انتصاراته بالفوز علي فريق المنصورة بثلاثة أهداف نظيفة.

وي يفوز على المنصورة

والتقى وي مع المنصورة، على ملعب الأخير بنبروه في إطار مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم.

أحرز الهدف الأول عاشور شيكا ثم أضاف مهاجم وهداف الفريق محمد شاهين الهدفين الثاني والثالث ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم خمس أهداف من ثماني جولات.

ويرفع فريق زد رصيده إلى ١٥ نقطة بعد فوزه على المنصورة.