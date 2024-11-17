نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حمدي يواصل التأهيل للانتظام في التدريبات الجماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية خاصة بالكرة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية، في ظل الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة.

وقام محمد حمدي بأداء التدريبات التأهيلية بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، ضمن المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

