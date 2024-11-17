أبو كساة يضرب مركز شباب الفيوم بثلاثية بختام الجولة 4 بالقسم 3

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أحمد جودة - القاهرة - أختتمت اليوم منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر.

أبو كساة يضرب مركز شباب الفيوم بثلاثية

حيث سقط مركز شباب الفيوم فى الخسارة بثلاثية نظيفة أمام شقيقه نادى ابو كساة بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ساحة الفيوم، ليتوقف رصيد مركز شباب الفيوم عند 4 نقاط فيما ارتفع رصيد ابو كساة للنقطة 4.

وكانت منافسات الجولة قد بدأت أمس حيث نجح نادى بنى سويف فى تحقيق فوز صعب نتيجة 3/2 على شقيقه مركز شباب الواسطى بديربي قوى، واحرز أهداف بنى سويف كلا من شعبان سيد وكريم نيمار ومحمود رجب فيما أحرز أهداف الواسطى كلا من محمود سعيد وصلاح احمد، وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد طه وعاونه محمد احمد حسين ومصطفى ناصر وياسر سيد مراقب حكام وأكرم عبد المرشد مراقب مسابقات، ليتوقف رصيد مركز شباب الواسطى عند 4 نقاط فيما ارتفع رصيد نادى بنى سويف للنقطة الثامنة.

ونجح نادى سيلا فى تحقيق فوز بهدف نظيف على شقيقه مركز شباب سنورس، ليرتفع رصيد سيلا للنقطة 12 فيما توقف رصيد سنورس عند 4 نقاط.

فيما سقط نادى جولدن جيت فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1 أمام ضيفه مركز شباب سمسطا، ليرتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 8 فيما ارتفع رصيد سمسطا لنقطتين.

كما سقط نادى عاملين غارب فى فخ التعادل الإيجابي 2/2 أمام نظيره مركز شباب ابشواى، ليرتفع رصيد عاملين غارب للنقطة 5 فيما ارتفع رصيد ابشواى للنقطة 3.

وتعادل نادى اهلى الغرق أمام شقيقه نادى مطرطارس بنتيجة 1/1 بملعب مركز شباب سمسطا ، ليرتفع رصيد اهلى الغرق للنقطة 6 فيما ارتفع رصيد مطرطارس لنقطة.

جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى سيلا 12 نقطة .

2 - نادى جولدن جيت 8 نقاط.

3 - نادى بنى سويف 8 نقاط.

4 - نادى عاملين غارب 6 نقاط.

5 - اهلى الغرق 6 نقاط.

6 - مركز شباب الواسطى 4 نقاط.

7 - مركز شباب سنورس 4 نقاط .

8 - مركز شباب الفيوم 4 نقاط.

9 - نادى ابو كساة 4 نقاط .

10 - مركز شباب ابشواى 3 نقاط.

11 - مركز شباب سمسطا نقطتين.

12 - نادى مطرطارس نقطة.