دينا الرفاعي: تطوير الكرة النسائية في مصر بات ملموسا من فيفا وكاف

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمسئولة عن ملف الكرة النسائية، عن مجهوداتها في تطوير ملف الكرة النسائية في مصر خلال الفترة الماضية.

دينا الرفاعي: تطوير الكرة النسائية في مصر بات ملموسا

وقالت دينا الرفاعي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: الإنجازات لم تحدث في يوم وليلة والنجاح ليس سهلا لكن بعد صعوبات وتحديات وعمل صعب، والجميع حتى خارج مصر يلمس التطور في الكرة النسائية المصرية.

وتابعت الرفاعي: موتسيبي أشاد بتطور الكرة النسائية في مصر وفي شمال إفريقيا، وأبدى سعادته بالتطوير الكبير للمنتخبات، وكنت سعيدة بإشادته التي توضح كم الجهد والتعب المبذول، وسعيدة بأن التطوير ملموس من كاف ومن فيفا.

وأردفت عضو اتحاد الكرة: فريق مسار يمتلك 8 لاعبات في المنتخبات السنية المختلفة، وأصبح لدينا كوادر من اللاعبات تمت صناعتها، وقوة فريق مسار هي قوة لمنتخب مصر النسائي.

واختتمت دينا الرفاعي: كل الدوري النسائي هدفه أن يخدم منتخب مصر النسائي، وأن يقدم المنتخب كرة تليق باسم مصر.