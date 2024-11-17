نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب سموحة يشعل الصراع بين الكبار على ضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي كريم رمزي، إن محمد ربيعة لاعب سموحة ومنتخب مصر، لاعبا مميزا ولديه شخصية قوية، وقادر على النجاح في أي فريق.

رمزي: ربيعة سيسبب خناقة الأندية بسبب مستواه مع المنتخب

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: تحية للكابتن حسام حسن الذي منحنا هدية، وذلك رغم انتقاده من جانب البعض حتى من قبل تولي المهمة.

وتابع كريم رمزي: هدية حسام حسن ليست النتائج فقط، ولكن تقديم عناصر مميزة وعلى رأسها محمد ربيعة النسخة المصغرة من رامي ربيعة.

وتابع كريم رمزي، أن محمد ربيعة سيكون خناقة الأندية في يناير أو الصيف المقبل وقد يكون له عروض من الخارج.

واختتم رمزي: اللاعب الذي يلعب مباراة كبيرة في أول لقاء دولي له وعلى ملعب نجيل صناعي ودون نجم كبير يسنده، فهو بالتأكيد لاعب كبير، لذلك أحكم عليه من أول مباراة.