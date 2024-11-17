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أحمد جودة - القاهرة - أثار نضال هوسيه، وكيل أعمال الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني، الجدل بشأن حقيقة انتقال اللاعب إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

حقيقة انتقال ألفونسو ديفيز إلى ريال مدريد

وتحدثت تقارير صحفية، عن وجود اتفاق بين ألفونسو ديفيز وريال مدريد، بشأن انتقال اللاعب إلى العاصمة الإسبانية، بداية من الموسم المقبل 2025-2026؛ إذ ينتهي تعاقد اللاعب مع ناديه البافاري بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد تعاقده حتى الآن.

وقال نضال هوسيه، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لم يحدث اتفاق نهائي بين ألفونسو ديفيز وريال مدريد، ولا تزال هناك العديد من الخيارات أمامه».

ومنح وكيل ديفيز الأمل لبايرن ميونخ، بشأن استمرار الظهير الكندي، مُضيفا: «على الرغم من أن اللاعب لديه العديد من الخيارات، فإننا لم نتوصل إلى اتفاق مع أي ناد، وقد يكون العقد الجديد مع نادي بايرن ميونخ أيضا خيارا مطروحا، وأي معلومات تشير إلى دون ذلك غير صحيحة».

وسبق وأكد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أنهم قدموا عرضهم لألفونسو ديفيز، لتجديد عقده مع النادي.

وشارك ديفيز حتى الآن مع بايرن ميونخ في 15 مباراة، منذ بداية الموسم، وتمكن من صناعة 3 أهداف، ولم يسجل.