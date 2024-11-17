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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الإسباني بيب جوارديولا من تجديد عقده على رأس الإدارة الفنية لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

مانشستر سيتي يقترب من تجديد عقد جوارديولا

وينتهي عقد بيب جوارديولا الحالي مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، ويعمل الفريق الإنجليزي على تمديد عقد مدربه بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها مؤخرًا.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية اليوم السبت، «تعمل إدارة مانشستر سيتي حاليًا على تمديد عقد جوارديولا حتى صيف 2026».

وأوضحت، أن جوارديولا أقرب لتمديد عقده مع مانشستر سيتي، لا سيما بعد أن أتم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التعاقد مع الألماني توماس توخيل كمدرب جديد للمنتخب، وهو المنصب الذي بدا أن بيب مرشح قوي له اعتبارا من الصيف المقبل.

وأتمت الصحيفة، «السرعة التي تحرك بها الاتحاد الإنجليزي للتعاقد مع توخيل أغلقت هذا الخيار، وأعادت فتح احتمال استمرار بيب لموسم آخر رفقة السيتي».