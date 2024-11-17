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أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرتغالي روبن أموريم المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سعادته البالغة بمنصبه الجديد وتطرق إلى طموحاته للمستقبل وعن النهج الذي ينتوي اتباعه مع الفريق.

أموريم: مانشستر يونايتد أكبر ناد في إنجلترا والجماهير سر تفوقه

وتحدث أموريم عما تردد بأن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وصفه بـ "الشاعر"، وقال "نعم، ولكن هذا من أجل المزاح فقط لأنني أتحدث من القلب دائمًا".

وعن ذكرياته من اللعب في أولد ترافورد مرتين من قبل، قال "ليست ذكريات جيدة، فأنا أرغب في الفوز دائمًا، ولكنني لم أفز هنا، جانب الاستمتاع مهم بالنسبة لي، ولكن الفوز يظل هو الأهم، أتذكر الجماهير يومها، كنت مدربًا لسبورتينج براجا وكنا متقدمين بهدفين دون مقابل، ولكنهم قلبوا النتيجة علينا وخسرنا المباراة، لذا هذا ملعب مميز للغاية".

وعن دور جماهير مانشستر في مستقبل الفريق، أوضح أموريم ""بالطبع، عندما تكون مدربًا بالطبع تريد الاستفادة من هذا العنصر المهم، أداء اللاعبين في الملعب هو الأساس بكل تأكيد، ولكن الأجواء مهمة جدًا أيضًا لأن اللاعبين يلعبون بشكل أفضل عندما تكون الأجواء حماسية، لذا بالطبع نحتاج لوجود الجماهير معنا لنحقق الفوز في المباريات".

وتابع "الشيء الأكثر أهمية الآن هو الشعور بالانتماء للنادي، ونحن لدينا تاريخ طويل في هذا الجانب".

وأشار إلى أن الشيء الأهم بالنسبة له الآن هو وضع المبادئ الرئيسية واستعادة الشخصية التي كانت موجودة داخل النادي في الماضي مضيفا أن الفريق هو أهم شيء، وعندما يتم العمل كفريق، سيتألق اللاعبون بشكل فردي أيضًا.

وقال:" إذا كان علي أن أتحدث عن أهمية كل شيء، فالأولوية للشخصية والروح القتالية وأسلوب اللعب. الكل يرغب في الفوز، وأنا أريد أن أفوز مع اللاعبين والجماهير ولكن بوجود شخصية، وهذا ما أركز عليه طوال الوقت".