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أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية اليوم الأحد أن النادي الإنجليزي وست هام يخطط لخطف لاعب مانشستر يونايتد.

وست هام يرغب في ضم لاعب مانشستر يونايتد

وكشفت صحيفة "ذا صن":" إن وست هام بدأ في يتحرك لضم جيمس ماكتي لاعب صفوف مانشستر سيتي في انتقالات يناير المقبلة.

ويرغب النادي الإنجليزي لضم الجناح الشاب بسبب تعرض نجمه لوكاس باكيتا للإيقاف، بشأن إدانته في التحقيقات الجارية حاليًا بقضية المراهنات الخاصة بالبرازيلي.

