نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الأوروبية عن مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية من أجل متابعة نجومهم المفضلين والعالمين في البطولة التي يتابعها الكثيرون على مستوى العالم تحديدا في العالم العربي.

تمكن منتخب إسبانيا من التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في الموسم قبل الماضي على حساب منتخب كرواتيا بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين والوصول لركلات الجزاء.

سوف تقام اليوم ثماني مباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية والتي يتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة البطولة في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز مباريات دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية...

- النرويج وكازاخستان الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- النمسا وسلوفينيا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- إنجلترا وأيرلندا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- اليونان وفنلندا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- بلجيكا وإسرائيل الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- إيطاليا وفرنسا الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر