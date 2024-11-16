منتخب غينيا يحيي آماله ويفوز على الكونغو الديمقراطية في تصفيات كاس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين الكونغو الديمقراطية وغينيا، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

نتيجة مواجهة غينيا والكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

وحقق المنتخب الغيني فوزًا هاما على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، في المواجهة التي اقيمت على أرضية استاد إبيمي الأولمبي، تحت صافرة الحكم الدولي المصري أمين عمر.

أحرز منتخب غينيا هدفه في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، وتحديدًا 90+3، عن طريق مهاجم بوروسيا دورتموند سيرو جيراسي.

وبتلك النتيجة، يحتل منتخب الكونغو الذي تأهل رسميًا إلى بطولة كأس أمم إفريقيا الديمقراطية صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما ياتي منتخب غينيا في وصافة الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث منتخب تنزانيا.

ويواجه منتخب غينيا نظيره منتخب تنزانيا يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لتحديد صاحب البطاقة الثانية في هذه المجموعة.