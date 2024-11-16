نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يطالب الزمالك بتدعيم هذا المركز في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قرار جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، بشأن تعاقدات النادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في ظل رغبة النادي في تعزيز صفوفه بعد النقص العددي الذي يعاني منه الفريق.

جوميز يطلب جناج

وأوضح المصدر في تصريحات، أن جوميز طلب ضم جناح جديد خلال الميركاتو الشتوي، في ظل عدم تقديم البولندي كونراد ميشالاك للأداء المنتظر منه منذ انضمامه بشكل نهائي.

كما أشار إلى أن ميشالاك قد يرحل عن الفريق في الشتاء المقبل بعد أن وضعه المدرب البرتغالي تحت التقييم حتى يناير، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره أو مغادرته.

وفيما يتعلق بصفقة اللاعب الإنجليزي أوفي إيجاريا، أضاف المصدر أنه سيتم حسم انتقاله بشكل نهائي خلال الميركاتو الشتوي، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية والتعاقدية لدعم الفريق في الموسم الحالي.