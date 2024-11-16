نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لونين أول حارس يفعلها في ريال مدريد بالقرن 21 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الحساب الرسمي للنادي الإسباني ريال مدريد عبر موقع "أنستجرام" أن حارس المرمى أندريه لونين يصبح أول حارس مرمى في تاريخ ريال مدريد يصنع هدفًا في القرن الـ21.

لونين يصنع هدف ريال مدريد الثالث أمام أوساسونا

وقد صنع أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، الهدف الثالث أمام أوساسونا، بعدما أرسل كرة طويلة إلى فينيسيوس الذي استطاع الهروب من المدافع، ثم راوغ الحارس وسددها بسهولة داخل الشباك.