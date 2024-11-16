نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات حالة المصابين بالفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات حالة أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حمدي وأحمد حمدي ومصطفى الزناري رباعي الفريق الأبيض.

آخر تطورات حالة المصابين بالزمالك

وأوضح طبيب الزمالك أن "زيزو" الذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية ومحمد حمدي الذي يعاني من جزع في الرباط الخارجي للركبة يخضعان لبرنامج تأهيلي حاليًا، ويتم متابعة حالتهما، وسيخضعان لاختبار طبي بعد العودة للتدريبات للاطمئنان عليهما.

وفيما يخص أحمد حمدي، أكد الدكتور محمد أسامة أن اللاعب يسير بخطى ثابتة في البرنامج التأهيلي الخاص بإصابته، وانتهى من مرحلة كبيرة من البرنامج التأهيلي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن مصطفى الزناري يعاني من جرح قطعي في الرأس، وتم عمل خياطة الجرح بعدة غرز طبية في موضع الإصابة قبل السفر إلى ليبيا، ويتم متابعة حالته بشكل مستمر.