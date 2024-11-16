نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري" 2015 " يفوز على بورفؤاد بثلاثة أهداف لهدف واحد ببطولة منطقة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 9 أعوام ” الفئة العمرية "2015" بقيادة مدربه سيد متولي على نظيره فريق بورفؤاد بثلاثة أهداف لهدف واحد في مباراة الجولة الرابعة من بطولة منطقة بورسعيد والتي أقيمت بملعب الهدف وذلك بحضور سيف داود مشرف فرق البراعم.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الثانية عشر من الفوز بمبارياته الأربع.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين لهدف، فعلى الرغم من التأخر بهدف في الدقيقة الخامسة، نجح عبد الله حربي في إدراك التعادل للمصري في الدقيقة الثالثة عشر، قبل أن ينجح حمزة جمال في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة عشر.

وفي الشوط الثاني ينجح أنس شاكر في إضافة الهدف الثالث للمصري في الدقيقة الخامسة لتنتهي المباراة بفوز نسورنا الصغار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

تضم قائمة المصري كل من آسر إبراهيم، ابراهيم الزكي، عبد الله حربي، مروان درويش، حمزة الصعيدي، آسر الصاوي، حمزة جمال، محمود لطفي، علي أحمد، اسلام الحسيني، محمد عبد العال، أحمد الديب، أنس شاكر، آسر سامح، زين العربي، كنان ثروت، إياد الصعيدي، جاسر عصام، مؤمن سامي، محمد أيمن، مؤمن كمال، عمر غانم.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من:ك. السيد متولي مدربًا عامًا ، ك. عبد الرحمن حجازي مدربا مساعدا ، ك. فارس حسام مدربًا لحراس المرمى ، ك.يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. ميدو عامر إداريًا ، ك. محسن فوزي مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. سيف داود مشرفا على فرق البراعم، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.

