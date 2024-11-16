نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرتضى منصور يعلق على انتهاء قضية فتوح ويهاجم إدارة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك انتهاء أزمة اللاعب الدولي أحمد فتوح بحكم بإيقاف التنفيذ.

مرتضى منصور يشكر عائلة الضحية

وأعرب منصور عن شكره لله، ولجهود المحامي الأستاذ أشرف عبد العزيز الذي تعاون معه منذ بداية الأزمة وحتى صدور الحكم اليوم.

ووجه مرتضى منصور الشكر لعائلة الضحية التي قبلت التصالح مع اللاعب، ولضباط قسم العلميين الذين تعاملوا مع أحمد فتوح بما يحفظ كرامته، كما أشاد بجمهور نادي الزمالك الأوفياء الذين وقفوا بجانب اللاعب خلال محنته.

وفي نهاية المنشور، اعتبر منصور أن ما حدث مع فتوح كان درسًا قاسيًا له، وإنذارًا لجميع الرياضيين بضرورة الحفاظ على صحتهم وشهرتهم.

كما تساءل عن دور "لجنة العار" منذ بداية الأزمة وحتى صدور الحكم اليوم، منتقدًا غيابها عن القضية.