نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. فيفا يخصم نقاط من منتخب مصر بعد تعادله أمام كاب فيردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خصم نقاط من منتخب مصر في تصنيفه الشهري لشهر نوفمبر، الذي سيُكشف عن نتائجه بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

جاء هذا القرار بعد تعادل الفراعنة 1-1 مع كاب فيردي في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، وذلك قبل ثلاثة أيام من المباراة الأخيرة أمام بوتسوانا.

قبل بدء المعسكر الحالي في نوفمبر، كان المنتخب المصري يحتل المركز 30 عالميًا برصيد 1526.25 نقطة، ولكن بعد تعادله مع كاب فيردي، تم خصم 4.27 نقطة من رصيده، ليصبح إجمالي نقاطه 1521.98 نقطة.

ورغم هذا الخصم، لم يتأثر ترتيب الفراعنة في التصنيف حتى الآن، ومن المتوقع أن يتضح الترتيب النهائي بعد مباراة بوتسوانا.

حاليًا، لا يزال منتخب مصر في المركز 30 عالميًا برصيد 1521.98 نقطة، ويترقب تأثير مباراته القادمة: الفوز سيمنحه 4.01 نقطة إضافية، التعادل سيخصم منه 8.49 نقطة، بينما الهزيمة ستؤدي إلى خصم 20.99 نقطة.