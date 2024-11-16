فليك يجهز مفاجأة في هجوم برشلونة أمام سيلتا فيجو

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، شكل خط هجوم الفريق بالمباراة المقبلة أمام سيلتا فيجو، في ظل الغيابات التي ضربت صفوفه بسبب الإصابات.

بالدي جناح أمام سيلتا فيجو

ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية إن فليك يُنوي إشراك أليخاندرو بالدي في مركز الجناح أمام سيلتا فيجو بسبب الغيابات بخط الهجوم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن لامين يامال سيكون على الأرجح بدكة البدلاء أمام سيلتا فيجو بينما فيران وأنسو مصابان.

ولا يملك فليك، خيارات لديه سوى رافينها وليفاندوفسكي المُصاب أيضًا "حاليًا" وباو فيكتور.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا شارك بالدي في الجناح سيكون جيرارد مارتن هو الظهير الأيسر.

ويواجه فريق برشلونة نظيره سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري.