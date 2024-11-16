مدرب مصر الأسبق.. إصابة خافيير أجيري بمقذوف من المدرجات

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أحمد جودة - القاهرة - أصابت علبة مياه ألقيت من المدرجات، مدرب المكسيك خافيير أغيري، في رأسه بعد خسارة فريقه 2-0 خارج أرضه أمام هندوراس في ذهاب دور الثمانية لدوري الأمم في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) أمس الجمعة.

كان مدرب منتخب المكسيك أغيري يسير على خط التماس لمصافحة نظيره رينالدو رويدا بعد المباراة عندما ضربته العلبة في أعلى رأسه ليتسرب الدم من الجرح.

وقال أغيري للصحافيين بعد المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال فرانسيسكو مورازان في سان بيدرو سولا في هندوراس: "هذه هي كرة القدم، ولا جدوى من ذكر الأشياء الأخرى لأنني لست من النوع الذي يشتكي".

وقال اتحاد الكونكاكاف إنه يدين بشدة هذه الحادثة.

وأضاف الاتحاد في بيان: "أمن المنتخبات والجماهير يمثل أولوية بالنسبة لاتحاد الكونكاكاف. هذه النوعية من السلوكيات العنيفة ليس لها مكان في كرة القدم".

وتابع: "سيتم الآن إحالة الحادث إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد لمزيد من المراجعة والتحقيق".