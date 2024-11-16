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أحمد جودة - القاهرة - قال مدافع فرنسا لوكا ديني إن منتخب بلاده سيسعى للثأر من هزيمته في وقت سابق من العام الجاري عندما يواجه إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب سان سيرو في ميلانو غدًا الأحد.

حول منتخب إيطاليا تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على فرنسا في ملعب حديقة الأمراء في باريس عندما التقى الفريقان في سبتمبر في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية في المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

وتتصدر إيطاليا بقيادة لوتشيانو سباليتي المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات متقدمة بثلاث نقاط على فرنسا صاحبة المركز الثاني التي تعادلت دون أهداف مع إسرائيل يوم الخميس الماضي.

فرنسا تسعى للثأر من إيطاليا في قلب سان سيرو



وضمن الفريقان بالفعل مقعديهما في دور الثمانية المقرر في مارس (آذار) المقبل.

وقال ديني للصحافيين: "هناك بالتأكيد روح الثأر الرياضي في المجموعة. عندما تخسر أمام أي فريق فإنك لا تريد أن تخسر مرتين وهذا أمر ضروري وأعتقد أن هذه هي الروح التي سيتحلى بها الجميع".

وتابع: "مع ذلك، فإن لديهم تماسكًا جيدًا للغاية وفريق ومدرب جيد للغاية أعرفه منذ فترتي في روما، فهو يلعب بتكتيك رائع ورجل عظيم".

وأضاف: "لذلك سيتعين علينا الاستعداد بأفضل ما نستطيع والعمل على التفاصيل الصغيرة التي نفتقر لها في الوقت الحالي".

وسيخوض ديني مباراته الدولية رقم الخمسين مع فرنسا أمام إيطاليا لكن مدافع أستون فيلا لم يسجل أي هدف حتى الآن مع أبطال كأس العالم 2018.

وقال ديني "فيما يتعلق بالهدف، لم يسخر مني أحد" في المنتخب الفرنسي.

وواصل: "لكن من الصحيح أنه لن يكون من المؤلم تسجيل هدف بسيط. وبعد ذلك، فيما يتعلق بالمشاركة في 50 مباراة دولية فإن الأمر يمثل طريقًا طويلًا من العمل الشاق، وكلما مر الوقت أدركت أكثر ما تعنيه المشاركة في 50 مباراة دولية. أنا فخور للغاية بذلك".

