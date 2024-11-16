منتخب مصر يصل القاهرة قادمًا من كاب فيردي

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى القاهرة قادمة من كاب فيردي بعد رحلة استغرقت ١٠ ساعات بعد مواجهتها أمس الجمعة.

منتخب مصر يحط رحاله في القاهرة

وتعادل منتخب مصر، إيجابيًا مع كاب فيردي بـ ١ / ١ ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد نهاية الجولة الرابعة.

ويستعد منتخب مصر لمباراته أمام بتسوانا المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية.

وترأس اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعثة منتخب مصر في رحلته لكاب فيردي.