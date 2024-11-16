مدرب أوروجواي يوجّه رسالة إلى أنشيلوتي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيلسا، مدرب منتخب الأوروجواي، حول إمكانية اعتماد أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإسباني ريال مدريد، على لاعبه فيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن.

بيلسا يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بشأن فالفيردي

وقال المدرب الأرجنتيني:"فالفيردي بالتأكد يمكنه أن يتأقلم مع أي أسلوب لعب، فهو ذكي ويتأقلم بشكل سريع".

وأشار: "أعتقد أنه سيبدع في المشاركة في أي مركز،فهو يتمرن بشكل جيد للغاية ويستطيع اللعب بطريقة رائعة ".

ووجه رسالة لأنشيلوتي قائلًا: "أود ان ارسل رسالة اطمئنان لكارلو بأن النجاح سيكون حليف خطته الجديدة ".