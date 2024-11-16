أوسيمين يحسم موقفه من الاستمرار مع جالطة سراي

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أحمد جودة - القاهرة - حسم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي المعار إلى جالطة سراي، موقفه من الاستمرار مع الفريق التركي حتى نهاية الموسم الجاري.

أوسيمين يريد البقاء مع جالطة سراي

وانتقل أوسيمين إلى صفوف جالطة سراي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بنظام الإعارة بعد خروجه من حسابات نابولي.

وحسب شبكة “سكاي سبورتس” العالمية فإن أوسيمين لا يخطط حاليًا للانتقال في الشتاء بينما يبذل جالطة سراي جهودًا جادة للإبقاء عليه في الصيف.

وأوضحت الشبكة العالمية إن هناك بالفعل محادثات أولية حول مستقبل أوسيمين، الذي يشعر براحة كبيرة في إسطنبول، ويستمتع بدوره كشخصية محبوبة لدى الجماهير، ولديه العديد من الأصدقاء في الفريق.

وأشار المصدر ذاته إلى رغبة أوسيمين في البقاء ولكن الأمر يبدو صعبًا لأن سعره في الصيف يصل لـ75 مليون دولار.