كاسكادا يصطدم بشتيل واوسيم يواجه الإعلاميين بمجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - كاسكادا يصطدم بشتيل و اوسيم يواجه الإعلاميين بمجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث

تنطلق اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث، بإقامة 8 مباريات قوية ومثيرة.



1- كاسكادا مع بشتيل



يشهد مركز شباب زنيهم لقاء صعب بين فريق كسكادا متصدر المجموعة بقيادة جمال حواش علي قمة المجموعة برصيد 12 نقطة مع فريق شباب بشتيل صاحب المركز الثالث بقيادة ياسر راشد برصيد 8 نقاط.



2- حدائق الاهرام مع الطائرات



على ملعب الحدائق يلتقي فريق حدائق الأهرام وصيف المجموعة بقيادة محمود نصر برصيد 9 نقاط مع فريق الطائرات صاحب المركز الرابع عشر بقيادة حمزه اسماعيل برصيد نقطتين.



3- ابو النمرس مع اطفيح



على ملعب نادي ابو النمرس يلعب فريق أبوالنمرس صاحب المركز الرابع بقيادة احمد علي غالي برصيد 8 نقاط مع فريق أطفيح صاحب المركز الخامس عشر بقيادة هيثم هاشم برصيد نقطتين.



4- أورانج مع شبرامنت



يستضيف نادي أسكو لقاء صعب بين فريق اورانج صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد بكري برصيد 3 نقاط مع فريق شبرامنت متذيل المجموعة بقيادة محمد كاريكا دون نقاط.



5- اوسيم مع الإعلاميين



يشهد نادي اوسيم لقاء في منتهى القوة والاثاره بين فريق أوسيم صاحب المركز الثاني عشر بقيادة حسام الشافعي برصيد 3 نقاط مع فريق الإعلاميين صاحب المركز الخامس بقيادة أشرف ابو رجيلة برصيد 7 نقاط.



6- كرداسة مع إمبابة



على مركز شباب البراجيل يحل فريق إمبابة صاحب المركز العاشر بقيادة موسى عباس برصيد 4 نقاط ضيفًا ثقيلًا على فريق كرداسة صاحب المركز السابع بقيادة تآمر فراج كسوح برصيد 7 نقاط.



7-منشية ناصر مع المعادي واليخت



على ملعب المنشية يستقبل فريق منشية ناصر صاحب المركز السادس بقيادة سيد غريب برصيد 7 نقاط فريق المعادي واليخت صاحب المركز التاسع بقيادة شادي جميل برصيد 4 نقاط.



8- حلوان العام مع الصيد



على ملعب نادي حلوان العام يلعب فريق حلوان العام صاحب المركز الثامن بقيادة محمد صفوت كشري برصيد5 نقاط مع

فريق الصيد صاحب المركز الثالث عشر بقيادة طارق حسن برصيد 3 نقاط.