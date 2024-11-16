اليوم.. اتحاد الكرة يغلق باب الترشح لانتخابات الجبلاية من أجل اختيار مجلس جديد

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أحمد جودة - القاهرة - يغلق اتحاد الكرة اليوم السبت، باب الترشح لانتخابات الجبلاية من أجل اختيار مجلس جديد فى الانتخابات المحدد لها 10 ديسمبر المقبل، حيث فتح اتحاد الكرة باب الترشح يوم الأحد الماضي ولمدة 7 أيام وفقًا للائحة.

وقدم محامي هاني أبو ريدة، أوراق ترشح قائمته في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء الماضي، والتي من المقرر أن تجرى في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شؤون الكرة المصري لفترة أربع سنوات قادمة.

قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة

١) هاني حسن علي أبو ريدة

٢) خالد محمد علي الدرندلي

٣) أحمد محمد حلمي أحمد الشريف

٤) محمد محمود يونس الشربيني

٥) وليد عمر عبد الجواد درويش

٦) مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة

٧) طارق محمد محمد محمد أبو العينين

٨) محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين

٩) إيناس محمد علي مظهر.

المرشحون الاحتياطيون

١) أشرف محمد موسى حسن

٢) جمس حنا جرس جاد الرب

٣) هيام محمد محمد بركة

ولم تشهد الأيام الثلاثة الأولى من فتح باب الترشح تقدم أي قائمة بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة، قبل أن تعلن قائمة هاني أبو ريدة تقدمها بأوراق الترشح.

