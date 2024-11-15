نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا تضرب الدنمارك بثنائية في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل مباراة المنتخب الإسباني أمام الدنمارك، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من كأس الأمم الأوروبية.



وانطلق الشوط الأول بسيطرة المنتخب الإسباني بشكل كبير حتى جاء الهدف الأول عن طريق ميكيل اويارزبال بصناعة آيوزي بيريز، لينتهي الشوط بهدف نظيف.

وبدأ الشوط الثاني مثلما بدأ الأول بسيطرة المنتخب الإسباني وظل مستوى اللاعبين ثابت بشكل كبير ومنظم.

ولم يمر الوقت قليلا إلا وسجل، آيوزي بيريز بصناعة داني ألمو، في الدقيقة 58، وظل لاعبي المنتخب الإسباني مسيطرون علي اللقاء وظهروا بشكل مرتب في أدائهم، إلا أن سجل لاعبي المنتخب الدنماركي الهدف الأول عن طريق غوستاف إيزاكسن في الدقيقة 84.

وأطلق الحكم صافرة النهاية، بذلك ينتهي اللقاء بثنائية مقابل هدف، ليرتفع رصيد المنتخب الإسباني لثلاث عشر نقطة في صدارة المجموعة، بينما ظل رصيد المنتخب الدنماركي برصيد سبع نقاط في وظل في المركز الثاني.



وشهدت المباراة احدي عشر تسديدات على المرمى من قِبل لاعبي إسبانيا، لكن سدد لاعبي المنتخب الدنماركي عشر تسديدات على المرمى.

ودخل المنتخب الدنماركي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: يواكيم أندرسن، ألكسندر باه، يانيك فييترجارد، فيكتور كريستيانسن.

خط الوسط: مورتن هيمولماند، بيير إيميل، كريستيان نورغارد.

خط الهجوم: كريستيان إيركسن، راسموس هويلوند، ألبرت جرونبايك.



بينما تشكيل إسبانيا جاء كالاتي:

حراسة المرمى: ديفيد رايت.

خط الدفاع: إيميريك لابورت، بيدرو بورو، مارك كوكوريا،

خط الوسط: أليكس باينا، ميكيل اويارزبال، مارتين زومبيميندي، داني المو.ميكل ميرينو.

خط الهجوم: آيوزي بيريز.