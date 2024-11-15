نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد خوض ودية النصر الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مدينة بنغازي فجر غدًا السبت عائدة إلى القاهرة، بعد الانتهاء من المشاركة في مباراة النصر الليبي الودية في اعتزال خالد حسين.

وعادت بعثة الزمالك إلى فندق الإقامة بعد خوض مباراة النصر الودية، وبدأ التجهيزات الأخيرة استعدادًا لمغادرة الأراضي الليبية.

وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين بمواجهة نادي النصر الليبي الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا.