نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غانا يتعادل إيجابيا مع أنجولا في تصفيات كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب غانا مع نظيره المنتخب الانجولي إيجابيا بنتيجة 1/1 في اللقاء المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد 11 نوفمبر ضمن منافسات الجولة 5 من تصفيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب.

ملخص مباراة غانا وأنجولا

وبدأت أحداث مباراة غانا وأنجولا برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل جوردان ايو الهدف الأول لغانا في الدقيقة 19 وأهدر مبالا نزولا ضربة جزاء في الدقيقة 27 وانتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وتعددت محاولاتهم لتسجيل التعادل أو هدف الفوز لغانا وسجل زيني سلفادور التعادل لأنجولا في الدقيقة 63 وكان غانا قريب من الهدف الثاني لكنه لم ينجح وانتهت المباراة 1/1.