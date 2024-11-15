نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب منتخب مصر يصدم الزمالك بشأن إصابة شحاتة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، تفاصيل إصابة لاعب الوسط محمد شحاتة وموقفه من مباراة بوتسوانا القادمة في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

إصابة شحاتة بتمزق في العضلة الضامة

وتعرض محمد شحاتة لاعب وسط منتخب مصر، للإصابة خلال مشاركته في مباراة اليوم ضد كاب فيردي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال محمد أبو العلا، في تصريحاته عقب المباراة، إن إصابة محمد شحاتة عبارة عن تمزق في العضلة الضامة.

ويغيب محمد شحاتة عن مباراة مصر وبوتسوانا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، بالجولة السادسة من مرحلة المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المنتظر أن يخضع محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك، لمزيد من الفحوصات الطبية عقب وصوله إلى القاهرة.